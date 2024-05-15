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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Російська авіація атакувала Херсон: є постраждалі, наймолодшому – 15 років

Вибухи у Херсоні 15 травня

Вибухи в Херсоні прогриміли вдень 15 травня – російські війська атакували місто з авіації.

Вибухи в Херсоні сьогодні: що відомо про постраждалих

Внаслідок атаки російської авіації є прильоти у Центральному районі Херсону.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, пошкоджено житлові будинки та освітній заклад, наразі відомо про сімох потерпілих.

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Наймолодшому – 15 років, у хлопця поранення носа і плеча.

39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу, у 32-річного чоловіка легкі поранення – вибухова травма та забій голови.

Крім того, з вибуховими травмами госпіталізували двох жінок – 58 та 40 років. Ще в однієї жінки 39 років – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми, у 78-річної жительки Херсону вибухова травма, поранення обличчя і руки.

– Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу потерпілим, – наголосив Прокудін.

Вибухи у Херсоні 15 травня
Фото: Олександр Прокудін
Вибухи у Херсоні 15 травня
Фото: Олександр Прокудін
Вибухи у Херсоні 15 травня
Фото: Олександр Прокудін
Вибухи у Херсоні 15 травня
Фото: Олександр Прокудін
Вибухи у Херсоні 15 травня
Фото: Олександр Прокудін
Вибухи у Херсоні 15 травня
Вибухи у Херсоні 15 травня
Вибухи у Херсоні 15 травня
Вибухи у Херсоні 15 травня
Вибухи у Херсоні 15 травня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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