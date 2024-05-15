У Києві затримали соратників Медведчука, які займалися інформаційними диверсіями

Співробітники СБУ викрили у Києві підпільний осередок прокремлівського проєкту Другая Украина, який очолює обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук.

Затримання у Києві соратників Медведчука

Агентурна група займалася інформаційними диверсіями проти України, зокрема поширювала відеоконтент, в якому дискредитувала Сили оборони, закликала українців скласти зброю і здатися окупантам.

Також у складі групи працювали спеціалісти з відеоконтенту, які у себе вдома на Київщині облаштували підпільну студію, де виготовляли замовні анімаційні ролики.

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Готову продукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії.

Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації Другая Украина у Москві.

Після отримання дозволу вони поширювали антиукраїнський контент на підконтрольних Медведчуку інформресурсах – сайті Другая Украина, сторінках у соцмережах і на YouTube.

За кожне відео отримували гроші з Росії: готівку у столиці їм особисто передавав близький родич директора Другой Украины.

Вдома у фігурантів виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

На їх основі слідчі СБУ повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За цією ж статтею заочну підозру отримав і куратор групи – директор організації Другая Украина Денис Жарких.

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