Вибухи в Миколаєві 15 травня: є прильоти та постраждалі

Вибухи в Миколаєві 15 травня завершилися двома прильотами.

Оновлено о 13:04. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Вибухи в Миколаєві 15 травня: що відомо

Перш ніж прогриміли вибухи в Миколаєві 15 травня, у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Півдня.

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Першим вибухи в Миколаєві 15 травня підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич, а очільник області Віталій Кім повідомив про два прильоти, закликавши людей бути максимально уважними.

Наразі оперативні служби з’ясовують інформацію щодо ситуації в обласному центрі.

Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Віталій Кім, Олександр Сєнкевич

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