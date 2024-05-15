Вибухи в Миколаєві 15 травня: є прильоти та постраждалі
Вибухи в Миколаєві 15 травня завершилися двома прильотами.
Оновлено о 13:04. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Вибухи в Миколаєві 15 травня: що відомо
Перш ніж прогриміли вибухи в Миколаєві 15 травня, у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Півдня.
Першим вибухи в Миколаєві 15 травня підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич, а очільник області Віталій Кім повідомив про два прильоти, закликавши людей бути максимально уважними.
Наразі оперативні служби з’ясовують інформацію щодо ситуації в обласному центрі.
Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали троє людей.
Лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Віталій Кім, Олександр Сєнкевич