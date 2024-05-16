ПеревіреноВалентина Летяк, редакторка стрічки
У Миргороді пролунав вибух 16 травня: без влучань і постраждалих
Вибух у Миргороді Полтавської області прогримів вдень 16 травня під час повітряної тривоги.
Вибух у Миргороді сьогодні
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив вибух на території області.
– У Миргородському районі чули звук вибуху. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано, – додав він.
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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракети у напрямку Миргорода.
Відомо також, що сьогодні, 16 травня, на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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