У Миргороді пролунав вибух 16 травня: без влучань і постраждалих

Вибух у Миргороді Полтавської області прогримів вдень 16 травня під час повітряної тривоги.

Вибух у Миргороді сьогодні

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив вибух на території області.

– У Миргородському районі чули звук вибуху. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано, – додав він.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракети у напрямку Миргорода.

Відомо також, що сьогодні, 16 травня, на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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