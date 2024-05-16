Укр Рус
Укр Рус
Популярні
На Рівненщині запровадили графік відключень світла 16 травня
Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют
По Києву та інших містах запроваджують аварійні відключення світла: що відбувається
Андрій Бєлоусов – новий міністр оборони РФ: хто він такий
Графіки відключення електроенергії 16 травня запроваджено по всій Україні – Укренерго
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Перевірено
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Миргороді пролунав вибух 16 травня: без влучань і постраждалих

Вибухи в Україні, атака військ РФ
Фото: Факти ICTV

Вибух у Миргороді Полтавської області прогримів вдень 16 травня під час повітряної тривоги.

Вибух у Миргороді сьогодні

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив вибух на території області.

– У Миргородському районі чули звук вибуху. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано, – додав він.

Зараз дивляться

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракети у напрямку Миргорода.

Відомо також, що сьогодні, 16 травня, на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Миргород, Полтавська область, Ракета, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків у 2024 році – відповідь адвоката
Багатодітна родина
Уточнення даних у ТЦК з 18 травня: хто має це зробити і терміни
Хто має оновити дані в ТЦК – 18 травня 2024 року: терміни
Реальне економічне зростання в Україні у 2024 році можливе до 3% – розвідка Британії
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Як отримати бронь від мобілізації 2024 – відповідає експерт
Війна в Україні
Зеленський провів Ставку у Харкові: Ситуація складна, але загалом контрольована
Володимир Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь