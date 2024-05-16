Вибухи в Миколаєві 15 травня: що відомо про влучання та постраждалих

Вибухи в Миколаєві 15 травня завершилися двома прильотами.

Оновлено 16 травня. Кількість постраждалих зросла до шести.

Їм усім, зазначає керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім, надали допомогу амбулаторно.

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Вибухи в Миколаєві 15 травня: що відомо

Перш ніж прогриміли вибухи в Миколаєві 15 травня, у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Півдня.

Першим вибухи в Миколаєві 15 травня підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич.

Згодом очільник області Віталій Кім повідомив, що йдеться про два прильоти.

Як стало відомо, поцілили окупанти в промислову зону.

Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа на СТО загальною площею 400 кв. м. Вогнем охопило будівлю та автомобілі, які були поруч.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі.

Полномасштабная война в Украине длится уже 813-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Джерело: Віталій Кім, Олександр Сєнкевич

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