Будинки в Оболонському районі Києва без світла через локальну аварію – ДТЕК

22 травня частина будинків в Оболонському районі Києва залишилися без світла.

В Оболонському районі Києва зникло світло 22 травня: що відомо

За даними ДТЕК, у частині Оболонського району Києва зникло світло 22 травня через локальну аварію.

Зокрема, наразі немає світла в будинках на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай.

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Як повідомляють у компанії, енергетики вже працюють над ліквідацією аварії.

Світло людям в Оболонському районі Києва обіцяють повернути до десятої ранку.

Принагідно у ДТЕК нагадують, що до 18:00 22 травня стабілізаційні графіки не застосовуватимуться.

Про можливі зміни оперативно інформуватимуть у своєму Telegram-каналі.

Джерело: ДТЕК

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