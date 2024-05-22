Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Будинки в Оболонському районі Києва без світла через локальну аварію – ДТЕК
22 травня частина будинків в Оболонському районі Києва залишилися без світла.
В Оболонському районі Києва зникло світло 22 травня: що відомо
За даними ДТЕК, у частині Оболонського району Києва зникло світло 22 травня через локальну аварію.
Зокрема, наразі немає світла в будинках на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай.
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Як повідомляють у компанії, енергетики вже працюють над ліквідацією аварії.
Світло людям в Оболонському районі Києва обіцяють повернути до десятої ранку.
Принагідно у ДТЕК нагадують, що до 18:00 22 травня стабілізаційні графіки не застосовуватимуться.
Про можливі зміни оперативно інформуватимуть у своєму Telegram-каналі.
Джерело: ДТЕК
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