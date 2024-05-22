СБУ затримала інформатора ГРУ РФ, який готував захоплення Вовчанська

СБУ затримала колаборанта, який здавав російським спецслужбам інформацію про розташування Сил оборони на півночі Харківської області.

Найбільш цінною для нього була інформація про ті підрозділи ЗСУ, які стримували угруповання противника, які намагалися захопити Вовчанськ.

Колаборант на Харківщині – що про нього відомо

Підозрюваний – місцевий підприємець. Під виглядом комерційної діяльності він об’їжджав прифронтову зону та робив фото- та відеофіксацію розташування українських військових.

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Також інформатор ГРУ використав своїх знайомих та колег фактично “в темну”: у звичайних побутових бесідах отримував від них потрібні окупантам відомості.

— Отримані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів. Проте співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора та затримали його, – повідомили у СБУ.

Зловмиснику оголошено про підозру згідно зі ст. 114 КК України (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ по можливості їх ідентифікації на місцевості).

Йому загрожує до восьми років ув’язнення, зараз його утримують у слідчому ізоляторі.

Джерело : СБУ

Фото : СБУ

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