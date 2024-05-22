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Вибухи в Шостці й Конотопі: збито 7 Шахедів, але є критичні руйнування енергосистеми

Лампа - світло
Фото: Pexels

Вибухи в Шостці й Конотопі 22 травня стали наслідком ударів безпілотниками Shahed-136/131 по енергетичних об’єктах.

Оновлено о 08:57.

Вибухи в Шостці й Конотопі 22 травня: що відомо

Після вибухів у Шостці й Конотопі 22 травня почало зникати світло й вода в низці населених пунктів Сумської області.

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Зокрема, через ворожу атаку електричну енергію перестав отримувати й обласний центр. Як наслідок, у Сумах почались проблеми й із водою, оскільки було порушено роботу водозаборів.

Через ворожу атаку в місті зупинили рух тролейбусів, а на міські маршрути вийшов лише транспорт з автономним ходом.

Як повідомили зранку в обласній військовій адміністрації, під час ворожого обстрілу сили протиповітряної оборони ліквідували над регіоном сім Шахедів.

Зокрема, лише Шосткинську громаду атакували п’ять безпілотників.

Попри відбиття атаки, зауважує міський голова Шостки Микола Нога, система енергозабезпечення зазнала критичних руйнувань.

Енергетики працюють над відновленням після обстрілу.

Наразі в усій громаді досі немає світла та води.

У системі водозабезпечення залучені резервні електростанції.

Відновити електропостачання в Шостці планують у найближчі години.

Поки ж у місті працюють Пункти незламності.

Тим часом відомо, що вже відновлено електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах.

Зауважимо, що загалом до атаки дронами сьогодні російські війська залучили 24 Шахеди.

Їх усі протиповітряна оборона приземлила в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Нагадаємо, що Конотоп армія РФ атакувала і 21 травня.

Тоді російські війська завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста.

Конотоп на карті

Вибухи у Шостці й Конотопі Сумської області 22 травня 2024 року: що відомо

Фото: DeepStateMapLive

Шостка на карті

Вибухи у Шостці й Конотопі Сумської області 22 травня 2024 року: що відомо

Фото: DeepStateMapLive

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сумська ОВА, Микола Нога, Олексій Дрозденко

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Конотоп, Сумська область
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