Удар РФ по житловому району Харкова: 10 постраждалих, одна людина у важкому стані
У Харкові було чути щонайменше два вибухи по обіді у середу, 22 травня. В результаті чергової атаки РФ відомо про щонайменше десятьох постраждалих.
Оновлено о 16:10.
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, зокрема четверо осіб ушпиталено до лікарні.
— У важкому стані перебуває водій тролейбуса. На щастя, сам тролейбус був без пасажирів. Також уламок пройшов через лобове скло трамвая. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту. У багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна, – повідомив він.
Терехов зазначив, що на місці обстрілу, який влаштували росіяни, працюють усі служби.
Вибух у Харкові 22 травня
Міський голова Ігор Терехов написав, що у місті пролунало кілька вибухів.
— Під ударом був Шевченківський район міста. Біля житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик, – написав він.
Після вибухів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих мешканців Харкова та району перебувати в укриттях. Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск керованих авіабомб з боку Росії.
Пізніше Синєгубов повідомив, що медики надавали допомогу дев’ятьом постраждалим, які отримали вибухові травми.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Ігор Терехов