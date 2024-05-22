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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Удар РФ по житловому району Харкова: 10 постраждалих, одна людина у важкому стані

обстріл Харкова 22 травня
Фото: Факти ICTV

У Харкові було чути щонайменше два вибухи по обіді у середу, 22 травня. В результаті чергової атаки РФ відомо про щонайменше десятьох постраждалих.

Оновлено о 16:10.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, зокрема четверо осіб ушпиталено до лікарні.

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— У важкому стані перебуває водій тролейбуса. На щастя, сам тролейбус був без пасажирів. Також уламок пройшов через лобове скло трамвая. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту. У багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна, – повідомив він.

Терехов зазначив, що на місці обстрілу, який влаштували росіяни, працюють усі служби.

Вибух у Харкові 22 травня

Міський голова Ігор Терехов написав, що у місті пролунало кілька вибухів.

— Під ударом був Шевченківський район міста. Біля житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик, – написав він.

Після вибухів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих мешканців Харкова та району перебувати в укриттях. Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск керованих авіабомб з боку Росії.

Пізніше Синєгубов повідомив, що медики надавали допомогу дев’ятьом постраждалим, які отримали вибухові травми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Фото: Ігор Терехов

Війна в Україні, Вибух, Харків
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