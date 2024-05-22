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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Загроза балістики: у Дніпрі пролунав вибух

Вибухи в Україні, атака військ РФ

У Дніпрі було чутно звук вибуху.

Про це спочатку повідомили кореспонденти Суспільного, а згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак проінформував, що у Кам’янському районі збили розвідувальний безпілотник.

– На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа, – написав він у Telegram.

Зараз дивляться

Вибух у Дніпрі 22 травня 2022 року

Перед тим як у Дніпрі пролунав вибух, у Повітряних силах ЗСУ писали, що є загроза балістики для східних областей. Також відомство повідомляло, що над Дніпром – ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний.

Нагадаємо, що вдень 15 травня у Дніпрі пролунали вибухи ворог атакував місто, через що було пошкоджено інфраструктуру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Дніпро
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