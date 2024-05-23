У Харкові лунають вибухи: місто під обстрілом РФ
Пізно ввечері 23 травня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Як згодом стало відомо, місто вкотре за день перебуває під обстрілом окупантів.
Вибухи у Харкові 23 травня 2024
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Харкові пролунало декілька вибухів.
Вже згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що обласний центр перебуває під обстрілом окупантів.
О 23:07 Терехов написав, що в місті лунають повторні вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на східному напрямку зберігається активність ворожої тактичної авіації.
Наслідки атаки на Харків
Пізніше Терехов відзвітував про наслідки від російських атак по Харкову.
– На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема вибиті шибки та потрощені паркани, – йдеться у повідомленні.
За його інформацією, станом на 00:04 24 травня – без постраждалих.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-й день.
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