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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Харкові лунають вибухи: місто під обстрілом РФ

Вибухи в Україні, обстріл
Фото: Факти ICTV

Пізно ввечері 23 травня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Як згодом стало відомо, місто вкотре за день перебуває під обстрілом окупантів.

Вибухи у Харкові 23 травня 2024

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Харкові пролунало декілька вибухів.

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Вже згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що обласний центр перебуває під обстрілом окупантів.

О 23:07 Терехов написав, що в місті лунають повторні вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на східному напрямку зберігається активність ворожої тактичної авіації.

Наслідки атаки на Харків

Пізніше Терехов відзвітував про наслідки від російських атак по Харкову.

– На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема вибиті шибки та потрощені паркани, – йдеться у повідомленні.

За його інформацією, станом на 00:04 24 травня – без постраждалих.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Харків
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