У Вознесенську на Миколаївщині під час ракетної атаки пролунав вибух

У місті Вознесенськ Миколаївської області під час загрози ракетного удару пролунав вибух.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Вибух у Вознесенську 23 травня

За інформацією від Повітряних сил ЗСУ, росіяни з окупованого Криму запустили балістичні ракети по південних регіонах України.

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Спочатку ракета прямувала до Одеської області, а потім змінила курс на Миколаївщину.

Вознесенськ на карті

Місто Вознесенськ знаходиться в напрямку північного заходу від Миколаєва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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