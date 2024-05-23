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У Вознесенську на Миколаївщині під час ракетної атаки пролунав вибух
У місті Вознесенськ Миколаївської області під час загрози ракетного удару пролунав вибух.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибух у Вознесенську 23 травня
За інформацією від Повітряних сил ЗСУ, росіяни з окупованого Криму запустили балістичні ракети по південних регіонах України.
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Спочатку ракета прямувала до Одеської області, а потім змінила курс на Миколаївщину.
Вознесенськ на карті
Місто Вознесенськ знаходиться в напрямку північного заходу від Миколаєва.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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