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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Вознесенську на Миколаївщині під час ракетної атаки пролунав вибух

вибух
Фото: Getty Images

У місті Вознесенськ Миколаївської області під час загрози ракетного удару пролунав вибух.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Вибух у Вознесенську 23 травня

За інформацією від Повітряних сил ЗСУ, росіяни з окупованого Криму запустили балістичні ракети по південних регіонах України.

Зараз дивляться

Спочатку ракета прямувала до Одеської області, а потім змінила курс на Миколаївщину.

Вознесенськ на карті

Місто Вознесенськ знаходиться в напрямку північного заходу від Миколаєва.

Вибухи у Вознесенську 23 травня 2024: що відомо

Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

балістична ракета, Вибух, Миколаївська область, Ракетні удари Росії
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