Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ракетна небезпека: у Кропивницькому пролунали вибухи
У Кропивницькому гучно – там лунають вибухи.
Про це пишуть Telegram-пабліки, офіційної інформації наразі немає. Слідкуємо за ситуацією.
Вибухи у Кропивницькому 24 травня 2024 року
Перед тим, як у місті пролунали вибухи у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
Зараз дивляться
– Ракета на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області! – писало відомоство.
Наразі не відомо про наслідки вибухів у Кропивницькому – чи є руйнування та постраждалі у місті.
Нагадаємо, що 20 травня пролунали вибухи у Кропивницькому. Повідомлялося, що постраждалих та руйнувань немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 821-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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