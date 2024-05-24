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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ракетна небезпека: у Кропивницькому пролунали вибухи

Вибухи в Україні, агресія РФ

У Кропивницькому гучно – там лунають вибухи.

Про це пишуть Telegram-пабліки, офіційної інформації наразі немає. Слідкуємо за ситуацією.

Вибухи у Кропивницькому 24 травня 2024 року

Перед тим, як у місті пролунали вибухи у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Зараз дивляться

– Ракета на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області! – писало відомоство.

Наразі не відомо про наслідки вибухів у Кропивницькому – чи є руйнування та постраждалі у місті.

Нагадаємо, що 20 травня пролунали вибухи у Кропивницькому. Повідомлялося, що постраждалих та руйнувань немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 821-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Кіровоградська область, Кропивницький
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