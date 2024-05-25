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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Чернігові пролунав вибух під час тривоги: що відомо

Вибухи в Україні, агресія РФ
Фото: Факти ICTV

У Чернігові під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи у Чернігові 25 травня: що відомо

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північному-сході країни, через що спостерігається загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Зараз дивляться

Також моніторингові канали, що відстежують дії ворога у повітрі, вказували про активність літаків РФ уздовж кордону.

Виконувач обов‘язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако повідомив, що звуки вибуху, який під час тривоги чули чернігівці – не на території міста.

– Руйнувань чи пошкоджень безпосередньо в Чернігові не зафіксовано. Чекаємо на більш детальну інформацію від відповідальних офіційних осіб, – заявив він.

В ОВА наразі інформацію про вибух не коментували.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 822-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Чернігів
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