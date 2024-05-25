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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У прокуратурі показали момент завдання Росією авіаударів по ТЦ у Харкові

Момент прильоту по ТЦ у Харкові 25 травня – відео

У Харківській обласній прокуратурі показали відео завдання авіаударів Росією по будівельному гіпермаркету у Харкові.

– Момент російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові, – йдеться у підписі до відео.

Обстріл Харкова 25 травня

Росія протягом дня обстрілює Харків, найбільш жорсткий удар стався приблизно о 16.00. Саме у цей час РФ завдала удару по будівельному гіпермаркету, де знаходилось багато людей. Внаслідок цього є загиблі, постраждалі, а також зниклі безвісти.

Зараз дивляться

Голова держави Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова 25 травня та зауважив, що це черговий прояв російського божевілля.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 822-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олег Синєгубов

Війна в Україні, обстріл, Російська агресія, Харків
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