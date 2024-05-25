Вибухи в Євпаторії 25 травня: над Новофедорівкою здіймається дим

Вибухи в Євпаторії прогриміли вранці 25 травня.

Вибухи в Євпаторії 25 травня: що відомо

Після вибухів у Євпаторії 25 травня над Новофедорівкою місцеві помітили дим.

Слід зауважити, що саме в останньому населеному пункті розташований військовий аеродром Саки.

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Там дислокується 43 винищувальний авіаційний полк, на озброєнні якого є бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Спершу з’явилась версія, що дим над Новофедорівкою здійнявся через займання приватних котеджних будівель під Євпаторією – у Прибережному Сакського району.

А вибухи, які чули в Євпаторії, нібито спричинили газові балони.

До слова, згодом очільник підконтрольного РФ Мінтрансу Криму Микола Лукашенко заявив про обмеження руху частиною траси Сімферополь – Євпаторія, а сильне задимлення на кількох ділянках дороги в межах Прибережного порадив водіям об’їжджати через село Вересаєве Сакського району.

Вибухи в Євпаторії 25 травня: відео

Євпаторія, Новофедорівка, Саки на карті

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