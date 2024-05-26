Обстріл України 26 травня: знищено 31 Шахед та 12 ракет, але не Кинджали

Під час обстрілу України 26 травня російські війська атакували Україну ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Атака дронами сьогодні

До атаки дронами сьогодні армія РФ залучила 31 Шахед.

Запускали БпЛА окупанти з Приморсько-Ахтарська, Єйська та мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.

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Протиповітряна оборона усі безпілотники знищила.

Атака ракетами сьогодні

Слідом за дронами російські війська почали атаку ракетами.

Так, окупанти застосували 14 ракет повітряного базування:

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (із літаків МіГ-31К, район пусків – повітряний простір Тамбовської області РФ);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, район пусків – Саратовська область РФ);

Під час протиповітряного бою зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України всі 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 ліквідували.

Про знищення Кинджалів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук не повідломляв.

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

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