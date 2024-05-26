Вибухи на Вінниччині: падіння уламків дрона пошкодили житлові будинки у Жмеринці
Вибухи на Вінниччині пролунали сьогодні вночі, 26 травня. Гучно було у Жмеринці, яка знаходиться за 47 км від Вінниці.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Вибухи у Жмеринці вночі
За його словами, внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок у Жмеринці, три людини постраждали. Згодом Борзов уточнив, що лікарі діагностували легку ступінь тяжкості у всіх постраждалих. Останні відмовились від госпіталізації.
У ДСНС розповіли, що внаслідок падіння уламків російського дрона зазнало пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних будинків та шість легкових авто.
З квартир евакуювали 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС.
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