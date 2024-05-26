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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вибухи на Вінниччині: падіння уламків дрона пошкодили житлові будинки у Жмеринці

Вибухи на Вінниччині 26 травня 2024: що відомо
Фото: ДСНС

Вибухи на Вінниччині пролунали сьогодні вночі, 26 травня. Гучно було у Жмеринці, яка знаходиться за 47 км від Вінниці.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Вибухи у Жмеринці вночі

За його словами, внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок у Жмеринці, три людини постраждали. Згодом Борзов уточнив, що лікарі діагностували легку ступінь тяжкості у всіх постраждалих. Останні відмовились від госпіталізації.

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У ДСНС розповіли, що внаслідок падіння уламків російського дрона зазнало пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних будинків та шість легкових авто.

ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС

З квартир евакуювали 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 823-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ДСНС
Війна в Україні, Вінниччина, Вибух
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