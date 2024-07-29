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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Києві вбили іноземця через криптовалюту на суму близько 7 млн грн

Вбивство в Києві
Фото: Нацполіція
Вбивство в Києві
Фото: Нацполіція
Вбивство в Києві
Фото: Нацполіція
Вбивство в Києві
Фото: Нацполіція
Вбивство в Києві
Фото: Нацполіція
Вбивство в Києві
Вбивство в Києві
Вбивство в Києві
Вбивство в Києві
Вбивство в Києві

У Києві четверо зловмисників вбили іноземця, щоб заволодіти його криптовалютою в еквіваленті майже 7 млн грн.

Про деталі вбивства іноземця в Києві 29 липня повідомили в Нацполіції.

Вбивство іноземця в Києві: що відомо

Як встановили правоохоронці, зловмисники заздалегідь готувалися до вбивства іноземця в Києві.

Зараз дивляться

На злочин вирішили піти, коли дізналися, що в чоловіка є біткоїни, вартість яких становить близько 7 млн грн.

Щоб заволодіти грошима іноземця, фігуранти спершу відстежили його адресу проживання.

Напали на нього близько опівночі, коли той повертався додому.

Мешканці будинку в Солом’янському районі, які почули крики та побачили, як чоловіка б’ють та силоміць затягують до автомобіля, передали інформацію правоохоронцям.

Задля затримання викрадачів негайно виїхали всі наряди поліції та оперативники Головного та Солом’янського управлінь поліції.

Зловмисники тим часом повезли іноземця до покинутої будівлі на території Київської області.

Там вони змусили іноземця перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, а потім задушили.

Після цього почепили інші номерні знаки та дещо видозмінили автомобіль й повезли тіло чоловіка до лісу, щоб там закопати.

Криптовалюту тим часом перевели в готівку.

Згодом правоохоронці встановили, що 29-річного іноземця викрали четверо чоловіків віком від 24 до 29 років.

Затримали всіх фігурантів під час спецоперації за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Гроші, автомобіль та інші речові докази у зловмисників вилучили під час слідчих дій.

Вбивство розслідують за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів;
  • ч. 4 ст. 187 – розбійний напад;
  • ч. 3 ст. 146 – незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;
  • ч. 1 ст. 396 – приховування злочину.

Усім затриманим уже оголосили про підозру у вчиненні злочинів та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

За скоєне фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Іноземці, Вбивство, Київ, Криптовалюта
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