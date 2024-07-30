У Києві від падіння дерева загинула людина, ще троє постраждали

У Києві внаслідок падіння дерева у парку імені Тараса Шевченка загинула людина та ще госпіталізовано трьох постраждалих.

Падіння дерева в Києві

За інформацією Поліції Києва, внаслідок падіння дерева в парку в центральній частині столиці травмовано чотирьох громадян – чоловіка та трьох жінок.

Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка перебуває у важкому стані.

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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини встановлюються.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

За прогнозами Укргідрометцентру, пориви вітру в Києві сягатимуть 15-20 м/с.

Жителів закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч з ними автотранспорт, щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

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