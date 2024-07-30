Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Сталеві вовки: що відомо про ССО та їхні операції під час повномасштабної війни
Пояснюємо
Як правильно скласти заповіт: документи, що написати та чи можна змінити
Інфографіка Терміново
Вибухи під Києвом: на підступах до столиці знищено десятки Шахедів
Олімпіада-2024: розклад змагань і коли виступатимуть українці
Білодід прикро завершила виступи на Олімпіаді в 1/8 фіналу і не стримала сліз
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Києві від падіння дерева загинула людина, ще троє постраждали

У Києві від падіння дерева загинула людина, ще троє постраждали
Фото: Нацполіція

У Києві внаслідок падіння дерева у парку імені Тараса Шевченка загинула людина та ще госпіталізовано трьох постраждалих.

Падіння дерева в Києві

За інформацією Поліції Києва, внаслідок падіння дерева в парку в центральній частині столиці травмовано чотирьох громадян – чоловіка та трьох жінок.

Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка перебуває у важкому стані.

Зараз дивляться

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини встановлюються.

У Києві від падіння дерева загинула людина, ще троє постраждали

Фото: Поліція Києва

Розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

За прогнозами Укргідрометцентру, пориви вітру в Києві сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві від падіння дерева загинула людина, ще троє постраждали

Фото: Поліція Києва

Жителів закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч з ними автотранспорт, щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Читайте також
Початок місяця прохолодний: яку погоду українцям принесе серпень
Прогноз погоди в Україні на 10 днів від Наталі Птухи

Київ, Негода, Негода в Україні, Погода
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Одна із наймасованіших атак Шахедів: сили ППО збили всі 89 БпЛА
Обстріл України Шахедами 31 липня 2024: результати роботи ППО
Вибухи під Києвом: на підступах до столиці знищено десятки Шахедів
Shahed-136 шахед
Вбивство лідера ХАМАС в Ірані та атака Шахедів в Україні: головні події ночі 31 липня
Головні новини за ніч 31 липня
Три смерті під зачиненим укриттям у Києві: охоронця засуджено до 4 років
Охоронця лікарні у Києві засуджено до 4 років
У Києві вбили іноземця через криптовалюту на суму близько 7 млн грн
Вбивство в Києві

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь