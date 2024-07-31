Намагався підпалити будівлю ТЦК: у Вінниці затримали неповнолітнього агента РФ

У Вінниці правоохоронці викрили агента російської спецслужби, який намагався спалити одну з адмінбудівель ТЦК на території регіону.

Неповнолітній агент ФСБ намагався спалити будівлю ТЦК: що відомо

Повідомлення про підпал Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надійшло до поліції 6 липня близько 04:15.

Невідомий кинув у будівлю дві пляшки із запальною сумішшю, внаслідок чого виникла пожежа. Військовим вдалося загасити вогонь.

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Як виявилось, у стіну військкомату ворожий агент кинув коктейль Молотова та відзняв загоряння на камеру свого телефона.

Неповнолітнього диверсанта затримали в одному з вінницьких хостелів.

Як неповнолітнього одесита завербувала ФСБ РФ

Як з’ясувало слідство, агентом ФСБ виявився 17-річний житель Одеси. Російська спецслужба вийшла на нього навесні цього року, коли зловмисник шукав швидкого заробітку в інтернеті.

На одному з таких сайтів мешканець Одеси виклав своє резюме, на яке відгукнувся представник ФСБ РФ.

За грошову винагороду він запропонував одеситу підпалювати об’єкти військової інфраструктури та автомобілі українських військових.

Після так званих тестових завдань від ФСБ у вигляді фотофіксації локацій ЗСУ у портовому місті російські окупанти відрядили свого поплічника на Вінниччину.

Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК. Після цього завдання неповнолітній агент РФ мав продовжити серію підпалів на території Житомира.

Одначе правоохоронці затримали зловмисника.

Яке покарання загрожує агенту РФ, який намагався спалити будівлю ТЦК

Під час обшуків у фігуранта вилучили саморобну запалювальну суміш та телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з ФСБ РФ.

Наразі ворожий агент перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ, Нацполіція

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