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Потужні вибухи у Кропивницькому: що відомо про атаку балістикою
У Кропивницькому Кіровоградської області прогриміли потужні вибухи сьогодні, 1 серпня.
Вибухи в Кропивницькому сьогодні
Про потужні вибухи в Кропивницькому повідомили кореспонденти видання Суспільне новини сьогодні, 1 серпня, о 21:09.
Перед вибухами у Кропивницькому Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та загрозу балістики в областях, де була оголошена повітряна тривога.
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Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили, що жителям Кропивницького необхідно негайно перейти в укриття.
Кропивницький на карті
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