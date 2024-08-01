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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Потужні вибухи у Кропивницькому: що відомо про атаку балістикою

Х-555
Фото: Факти ICTV

У Кропивницькому Кіровоградської області прогриміли потужні вибухи сьогодні, 1 серпня.

Вибухи в Кропивницькому сьогодні

Про потужні вибухи в Кропивницькому повідомили кореспонденти видання Суспільне новини сьогодні, 1 серпня, о 21:09.

Перед вибухами у Кропивницькому Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та загрозу балістики в областях, де була оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили, що жителям Кропивницького необхідно негайно перейти в укриття.

Кропивницький на карті

Вибухи у Кропивницькому 1 серпня 2024 року: що відомо

Фото: DeepStateMapLive

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, вибух у Кропивницькому, Кіровоградська область, Кропивницький
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