Потужні вибухи у Кропивницькому: що відомо про атаку балістикою

У Кропивницькому Кіровоградської області прогриміли потужні вибухи сьогодні, 1 серпня.

Вибухи в Кропивницькому сьогодні

Про потужні вибухи в Кропивницькому повідомили кореспонденти видання Суспільне новини сьогодні, 1 серпня, о 21:09.

Перед вибухами у Кропивницькому Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та загрозу балістики в областях, де була оголошена повітряна тривога.

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Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили, що жителям Кропивницького необхідно негайно перейти в укриття.

Кропивницький на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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