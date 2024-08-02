На Харківщині дрон вдарив по автобусу з будівельниками: семеро поранених
Сьогодні близько 09:00 російські окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді на Харківщині.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удар дроном по автобусу
За словами Синєгубова, поранення отримали шестеро цивільних: пʼятеро людей у середньому стані, один чоловік – у важкому. Усі постраждалі – будівельники. На місці працюють екстрені служби.
Згодом поліція Харківщини повідомила, що поранено семеро людей. На місці подій працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
Дергачівська громада на карті
Дергачівська громада розташована на північ від Харкова та простягається до державного кордону з РФ.
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