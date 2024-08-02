На Харківщині дрон вдарив по автобусу з будівельниками: семеро поранених

Сьогодні близько 09:00 російські окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді на Харківщині.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удар дроном по автобусу

За словами Синєгубова, поранення отримали шестеро цивільних: пʼятеро людей у середньому стані, один чоловік – у важкому. Усі постраждалі – будівельники. На місці працюють екстрені служби.

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Згодом поліція Харківщини повідомила, що поранено семеро людей. На місці подій працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Дергачівська громада на карті

Дергачівська громада розташована на північ від Харкова та простягається до державного кордону з РФ.

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