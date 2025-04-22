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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Вибухи в Запоріжжі 22 квітня: постраждали 38 людей, є загибла

атака по Запоріжжю

У вівторок, 22 квітня, прогриміли вибухи в Запоріжжі. Унаслідок ворожої атаки в одному з районів міста виникла пожежа.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 22 квітня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі сьогодні прогриміли під час повітряної тривоги. Іван Федоров попереджав про активність ворожої тактичної авіації, застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) та ударних безпілотників по Запорізькій області.

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Об 11:31 керівник ОВА повідомив про вибухи та закликав громадян залишатися в безпечних місцях.

– Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному з районів Запоріжжя виникла пожежа, – написав Федоров у Telegram.

Говорячи про те, де був вибух у Запоріжжі сьогодні, Федоров сказав, що російські загарбники атакували місто двома КАБами, один влучив по інфраструктурному об’єкту, інший – густонаселеному району і житловому будинку.

Ввечері Федоров поінформував, що внаслідок вибухів у Запоріжжі постраждало 38 людей. Серед них є діти та вагітна жінка.

Раніше він повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало четверо дітей, а саме хлопчики 16, 14, 4 та 3 років.

Також керівник ОВА говорив, що загинула 69-річна жінка, яка дістала тяжних поранень. Лікарі намагалися реанімувати її, але не змогли врятувати.

Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Федоров також опублікував відео наслідків ворожої атаки по Запоріжжю 22 квітня. На кадрах видно пошкоджений багатоповерховий будинок і палаючий автомобіль.

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Фото: Запорізька ОВА

Війна в Україні, Запоріжжя, Запорізька область, обстріл, Російська агресія
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