Вибухи в Запоріжжі 22 квітня: постраждали 38 людей, є загибла

У вівторок, 22 квітня, прогриміли вибухи в Запоріжжі. Унаслідок ворожої атаки в одному з районів міста виникла пожежа.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 22 квітня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі сьогодні прогриміли під час повітряної тривоги. Іван Федоров попереджав про активність ворожої тактичної авіації, застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) та ударних безпілотників по Запорізькій області.

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Об 11:31 керівник ОВА повідомив про вибухи та закликав громадян залишатися в безпечних місцях.

– Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному з районів Запоріжжя виникла пожежа, – написав Федоров у Telegram.

Говорячи про те, де був вибух у Запоріжжі сьогодні, Федоров сказав, що російські загарбники атакували місто двома КАБами, один влучив по інфраструктурному об’єкту, інший – густонаселеному району і житловому будинку.

Ввечері Федоров поінформував, що внаслідок вибухів у Запоріжжі постраждало 38 людей. Серед них є діти та вагітна жінка.

Раніше він повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало четверо дітей, а саме хлопчики 16, 14, 4 та 3 років.

Також керівник ОВА говорив, що загинула 69-річна жінка, яка дістала тяжних поранень. Лікарі намагалися реанімувати її, але не змогли врятувати.

Федоров також опублікував відео наслідків ворожої атаки по Запоріжжю 22 квітня. На кадрах видно пошкоджений багатоповерховий будинок і палаючий автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 154-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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