Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 23 квітня: ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та 85 артсистем
Втрати ворога на 23 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1210 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 155-ту добу повномасштабної війни перевищили 944 тис.
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Втрати РФ на 23 квітня 2025
- особового складу ‒ близько 944 270 (+1 210);
- танків ‒ 10 691 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 22 307 (+11);
- артилерійських систем – 26 774 (+85);
- реактивних систем залпового вогню – 1 368 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 141 (+1);
- літаків – 370;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 33 526 (+138);
- крилатих ракет ‒ 3 148;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 621 (+163);
- спеціальної техніки ‒ 3 860 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 155-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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