Втрати ворога на 23 квітня: ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та 85 артсистем

Втрати ворога на 23 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1210 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 155-ту добу повномасштабної війни перевищили 944 тис.

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Втрати РФ на 23 квітня 2025

особового складу ‒ близько 944 270 (+1 210);

танків ‒ 10 691 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 22 307 (+11);

артилерійських систем – 26 774 (+85);

реактивних систем залпового вогню – 1 368 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 141 (+1);

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 33 526 (+138);

крилатих ракет ‒ 3 148;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 45 621 (+163);

спеціальної техніки ‒ 3 860 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 155-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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