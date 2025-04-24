Вибухи у Харкові 25 квітня: є влучання Shahed по території підприємств, спалахнули пожежі

Потужні вибухи у Харкові прогриміли у п’ятницю, 25 квітня, коли російські війська намагалися атакувати місто ударними дронами Shahed.

Вибухи у Харкові 25 квітня – які наслідки атаки Shahed

Про те, що Харків опинився під атакою ворожих ударних дронів Shahed, підтвердив міський глава Ігор Терехов.

– Станом на зараз, зафіксовано пʼять ударів по Харкову. Зараз ще група ворожих БпЛА заходить на місто – будьте обережні, – заявив мер Харкова.

За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого спалахнули пожежі.

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Через влучання ворожого безпілотника по Слобідському району в Харкові горить цивільне підприємство, розповів Терехов.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували дрони у небі над Харковом. Перед вибухами українські військовослужбовці попереджали про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку Харкова.

У ніч на 24 квітня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами.

Під масованим ударом опинилися Харківщина, Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові внаслідок масованого обстрілу поранення уламками зазнали двоє людей. Троє осіб дістали гостру реакцію на стрес. У передмісті дівчинка-підліток отримала акубаротравму.

Також пошкоджені житлові будинки, школа та різні об’єкти інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 157-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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