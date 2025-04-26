Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 8-му випуску – на кухні панувала великодня атмосфера
Історичний прецедент: троє експрезидентів США виступили з критикою Трампа
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нічна атака на Камʼянське: дрон влучив у багатоповерхівку, є загиблий і поранені

Нічна атака на Камʼянське

Уночі 26 квітня російські дрони вкотре атакували Кам’янське Дніпропетровської області. Є руйнування, загиблий і постраждалі.

Оновлено об 11:56

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих у Кам’янському зросла чотирьх до шести: в лікарні залишається одна жінка, решта – лікується амбулаторно.

Наслідки нічної атаки дронів на Кам’янське

За його словами, ворожі дрони завдали удару по цивільній інфраструктурі, один із них поцілив у житлову дев’ятиповерхівку.

Зараз дивляться

Внаслідок атаки загорілися дві квартири. Станом на ранок пожежу загасили. Загалом понівечено три багатоквартирні будинки і шість авто.

– На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо: 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у тяжкому стані, – уточнив Лисак.

Також, за його даними, є наслідки й у Дніпровському районі: легкі поранення дістав чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

Тут сталося кілька займань, пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася.

Загалом за ніч підрозділи ПК Схід знищили над областю 11 безпілотників.

Нічна атака на Камʼянське
Фото: Сергій Лисак
Нічна атака на Камʼянське
Фото: Сергій Лисак
Нічна атака на Камʼянське
Нічна атака на Камʼянське

Напередодні внаслідок атаки російських безпілотників по Павлограду Дніпропетроської області загинули троє людей: 76-річної жінки, 15-річна дівчина, стать ще однієї жертви встановлюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 26 квітня 2025 – ситуація на фронті
Війна в Україні

Фото: Сергій Лисак

атака дронами, Війна в Україні, Дніпропетровська область, обстріл, Пожежа, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь