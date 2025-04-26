Нічна атака на Камʼянське: дрон влучив у багатоповерхівку, є загиблий і поранені

Уночі 26 квітня російські дрони вкотре атакували Кам’янське Дніпропетровської області. Є руйнування, загиблий і постраждалі.

Оновлено об 11:56

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих у Кам’янському зросла чотирьх до шести: в лікарні залишається одна жінка, решта – лікується амбулаторно.

Наслідки нічної атаки дронів на Кам’янське

За його словами, ворожі дрони завдали удару по цивільній інфраструктурі, один із них поцілив у житлову дев’ятиповерхівку.

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Внаслідок атаки загорілися дві квартири. Станом на ранок пожежу загасили. Загалом понівечено три багатоквартирні будинки і шість авто.

– На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо: 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у тяжкому стані, – уточнив Лисак.

Також, за його даними, є наслідки й у Дніпровському районі: легкі поранення дістав чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

Тут сталося кілька займань, пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася.

Загалом за ніч підрозділи ПК Схід знищили над областю 11 безпілотників.

Напередодні внаслідок атаки російських безпілотників по Павлограду Дніпропетроської області загинули троє людей: 76-річної жінки, 15-річна дівчина, стать ще однієї жертви встановлюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак

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