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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Обстріл Дергачів: влучання дрона спричинило масштабну пожежу на підприємстві

Обстріл Дергачів Шахедами
Фото: ДСНС

Обстріл Дергачів Харківської області вранці 26 квітня спричинив займання на підприємстві. Зафіксовано щонайменше чотири удари окупантів по місту Шахедами.

Обстріл Дергачів Шахедами: що відомо про наслідки

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що з 07:00 російські війська протягом 20 хвилин чотири рази вдарили Шахедами по місту.

За його словами, удари припали по території двох цивільних підприємств, які спеціалізуються на виготовленні товарів легкої промисловості.

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Внаслідок влучань постраждали двоє його працівників – чоловіки 44 і 55 років. У першого – поверхневі уламкові поранення різних частин тіла, другий – зламав щиколотку, ховаючись від прильотів, а також дістав акубаротравму.

– Виникла пожежа площею 2 500 м кв. в одній зі складських будівель. Пошкоджень зазнала сусідня складська споруда. О 12:05 пожежу вдалося ліквідувати, – уточнили у ДСНС.

У ліквідації пожежі після обстрілу Дергачів брали участь 42 рятувальники, 8 одиниць спецтехніки та піротехнічний розрахунок.

Обстріл Дергачів Шахедами
Фото: ДСНС
Обстріл Дергачів Шахедами
Фото: ДСНС
Обстріл Дергачів Шахедами
Обстріл Дергачів Шахедами

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 158-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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