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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нічна атака на Житомир: під час повторного удару РФ постраждали поліцейські

Нічна атака на Житомир 27 квітня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Житомирській області
Фото: ГУ ДСНС України в Житомирській області
Нічна атака на Житомир 27 квітня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Житомирській області
Нічна атака на Житомир 27 квітня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Житомирській області
Нічна атака на Житомир 27 квітня 2025
Нічна атака на Житомир 27 квітня 2025
Нічна атака на Житомир 27 квітня 2025

Двоє поліцейських та одна цивільна людина постраждали під час нічної атаки на Житомир 27 квітня.

Нічна атака на Житомир 27 квітня: що відомо

Житомирську область, як і низку інших регіонів України, уночі 27 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками.

Частину дронів оборонцям неба вдалося ліквідувати. Однак уламки БпЛА спричинили пожежі.

Зараз дивляться

Так, горіли складська будівля та суха трава.

Крім того, під час нічної атаки на Житомир було пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення, чотири автомобілі.

Через тактику повторних ударів РФ постраждали двоє працівників Національної поліції.

Наразі правоохоронцям надають допомогу.

У лікарні також цивільна людина – лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Бунечко, ДСНС України

Фото: ДСНС
атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Житомир, Житомирська область, Російська агресія
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