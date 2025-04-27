Нічна атака на Житомир: під час повторного удару РФ постраждали поліцейські

Двоє поліцейських та одна цивільна людина постраждали під час нічної атаки на Житомир 27 квітня.

Нічна атака на Житомир 27 квітня: що відомо

Житомирську область, як і низку інших регіонів України, уночі 27 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками.

Частину дронів оборонцям неба вдалося ліквідувати. Однак уламки БпЛА спричинили пожежі.

Зараз дивляться

Так, горіли складська будівля та суха трава.

Крім того, під час нічної атаки на Житомир було пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення, чотири автомобілі.

Через тактику повторних ударів РФ постраждали двоє працівників Національної поліції.

Наразі правоохоронцям надають допомогу.

У лікарні також цивільна людина – лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Бунечко, ДСНС України

Фото : ДСНС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.