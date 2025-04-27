Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: є загиблі та поранені

Сьогодні о 10:48 російські окупанти завдали три авіаудари по Костянтинівці, що на Донеччині. На жаль, загинули три людини, є поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Авіаудар по Костянтинівці 27 квітня: що відомо

Російська авіація скинула на Костянтинівку ФАБ-250 із модулем УМПК (модуль планерування і корекції, – Ред.). Бомби влучили у приватний сектор.

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Внаслідок ворожої атаки загинуло подружжя віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер.

Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали дві 67 і 73-річні жінки та двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих – середньої тяжкості.

Крім того, вибухами пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автівки.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

26 квітня росіяни двічі атакували Костянтинівку. Внаслідок атаки РФ на Донеччині ‒ троє загиблих і восьмеро поранених.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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