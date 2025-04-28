Аварія у США: через потужний торнадо 130 вагонів поїзда зійшли з рейок

У неділю близько 18:27 потужний торнадо вразив територію штату Небраска, внаслідок чого близько 130 вагонів товарного потяга з вугіллям зійшли з рейок.

Про це повідомило місцеве видання Nebraska Central.

Аварія без жертв

За словами свідка, на момент аварії в поїзді перебувало двоє людей, але ніхто з них не постраждав.

Зараз дивляться

– Коли я підійшов ближче до хвостової частини потяга, то побачив одного з членів бригади. З ним було все гаразд, – каже Хорхе Вальдес.

Наслідки торнадо

Від початку квітня торнадо та сильні шторми охопили великі території півдня та середнього заходу США.

Минулого тижня наслідки стихії зафіксували у восьми штатах: Арканзас, Міссурі, Кентуккі, Індіана, Оклахома, Теннессі, Міссісіпі та Канзас.

Десятки тисяч будинків було знеструмлено, сотні тисяч американців залишились без домівок. Через негоду одна людина загинула, а кілька людей поранено.

За даними Національної служби погоди, небезпека досі існує. Очікується, що цього тижня після сильних штормів можуть бути повені.

Щоб підготуватися до надзвичайних ситуацій, влада вживає запобіжних заходів.

Джерело: Newsweek

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.