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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Вибухи у Харкові: місто атакують ворожі безпілотники, є поранені

Вибухи в Харкові: що сталося сьогодні 29 квітня 2025 року
Фото: ДСНС

Вибухи у Харкові пролунали ввечері 29 квітня. Місто атакують ворожі безпілотники. Гучно у Шевченківському, Слобідському та Києвському районах. Відомо про шістьох постраждалих.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 29 квітня: що відомо

– У місті було чутно вибухи. Будьте обережні – Харків під атакою ворожих БПЛА, – написав мер у Telegram.

Він додав, що у місті лунають вибухи. Під ударами ворожих дронів – Шевченківський та Слобідський райони Харкова.

Зараз дивляться

Пізніше мер уточнив, що вибухи пролунали знову – атака на місто триває. У повітрі багато російських дронів.

Голова Харківської ОВА олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки поранено шістьох людей.

Пізніше Синєгубов уточнив, що постраждало 14 осіб. Гостру реакцію на стрес отримала 5-річна дівчинка.

Також під ударом опинився Київський район.

Нагадаємо, вночі 24 квітня росіяни щонайменше 25 разів атакували Харків.

14 разів ворог вдарив дронами та 11 разів – ракетами. Прокуратура зафіксувала три хвилі атак.

Унаслідок атак у Харкові та передмісті постраждали 6 людей, серед яких одна дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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