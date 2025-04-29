Вибухи у Харкові: місто атакують ворожі безпілотники, є поранені
Вибухи у Харкові пролунали ввечері 29 квітня. Місто атакують ворожі безпілотники. Гучно у Шевченківському, Слобідському та Києвському районах. Відомо про шістьох постраждалих.
Про це заявив міський голова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 29 квітня: що відомо
– У місті було чутно вибухи. Будьте обережні – Харків під атакою ворожих БПЛА, – написав мер у Telegram.
Він додав, що у місті лунають вибухи. Під ударами ворожих дронів – Шевченківський та Слобідський райони Харкова.
Пізніше мер уточнив, що вибухи пролунали знову – атака на місто триває. У повітрі багато російських дронів.
Голова Харківської ОВА олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки поранено шістьох людей.
Пізніше Синєгубов уточнив, що постраждало 14 осіб. Гостру реакцію на стрес отримала 5-річна дівчинка.
Також під ударом опинився Київський район.
Нагадаємо, вночі 24 квітня росіяни щонайменше 25 разів атакували Харків.
14 разів ворог вдарив дронами та 11 разів – ракетами. Прокуратура зафіксувала три хвилі атак.
Унаслідок атак у Харкові та передмісті постраждали 6 людей, серед яких одна дитина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.