Вибухи у Києві 29 квітня: ППО працює по ворожих дронах

Потужні вибухи у Києві прогриміли у ніч на 29 квітня. Російські війська запустили ударні дрони на столицю.

Вибухи у Києві 29 квітня – які наслідки

У столиці працювали сили протиповітряної оборони, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Внаслідок цього жителі могли чути вибухи у Києві в ніч проти 29 квітня.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про зафіксовані ударні дрони Shahed на півночі Київщини, які тримали курс на столицю.

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