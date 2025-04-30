Вибухи на Хмельниччині 30 квітня: у регіоні зафіксували дрони
У середу, 30 квітня, жителі Хмельницької області могли чути звуки вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Вибухи на Хмельниччині сьогодні: що відомо
О 08:50 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу ударних безпілотників.
На Хмельниччині фіксували декілька ворожих дронів.
– Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на півночі Хмельниччини, курс – південний/західний, – йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
За даними моніторингових Telegram-каналів, вибухи на Хмельниччині сьогодні пролунали о 09:17 та 09:35.
Станом на 09:55 інформації щодо вибухів на Хмельниччині від місцевої влади немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.