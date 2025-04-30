Вибухи на Хмельниччині 30 квітня: у регіоні зафіксували дрони

У середу, 30 квітня, жителі Хмельницької області могли чути звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Вибухи на Хмельниччині сьогодні: що відомо

О 08:50 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу ударних безпілотників.

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На Хмельниччині фіксували декілька ворожих дронів.

– Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на півночі Хмельниччини, курс – південний/західний, – йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

За даними моніторингових Telegram-каналів, вибухи на Хмельниччині сьогодні пролунали о 09:17 та 09:35.

Станом на 09:55 інформації щодо вибухів на Хмельниччині від місцевої влади немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Суспільне

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