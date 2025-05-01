Аварія на ЛЕП у Полтавській області: без світла близько тисячі абонентів

Уночі 1 травня сталася аварія на лінії електропередачі (ЛЕП) в Миргородській громаді Полтавської області.

Аварія на ЛЕП у Полтавській області: що відомо

Про аварію на ЛЕП у Полтавській області повідомили в обласній військовій адміністрації.

Без світла залишилися близько тисячі абонентів.

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Над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії уже працюють аварійні бригади енергетиків.

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