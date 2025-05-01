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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Аварія на ЛЕП у Полтавській області: без світла близько тисячі абонентів

Електрика, світло, електроенергія
Фото: Pexels

Уночі 1 травня сталася аварія на лінії електропередачі (ЛЕП) в Миргородській громаді Полтавської області.

Аварія на ЛЕП у Полтавській області: що відомо

Про аварію на ЛЕП у Полтавській області повідомили в обласній військовій адміністрації.

Без світла залишилися близько тисячі абонентів.

Зараз дивляться

Над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії уже працюють аварійні бригади енергетиків.

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Аварія, Відключення електроенергії, відключення світла, Полтавська область
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