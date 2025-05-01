У Києві вибухнули касетні боєприпаси після нічної атаки дронів: є постраждала

У мікрорайоні Бортничі, що в Дарницькому районі Києва, 1 травня зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів.

Вибухи в Києві 1 травня

За попередніми даними, їх могли розкидати російські дрони під час нічної атаки.

Інформацію підтвердили в Шевченківській і Дарницькій райдержадміністраціях столиці, а також у Міністерстві внутрішніх справ України.

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– У Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів, — повідомили у Шевченківській РДА.

Як уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Дарницькому районі сталося близько 10 вибухів у лісопарковій зоні.

Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю.

– На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб. Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни скинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів, – зазначив він.

За словами мера Києві Віталія Кличка, внаслідок детонації боєприпасів постраждала жінка. її госпіталізовано.

– Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району, – зауважив Кличко.

Районні служби попереджають про потенційно небезпечні залишки від боєприпасів, які могли впасти під час нічної атаки.

Міська влада закликає мешканців не торкатися підозрілих предметів на вулицях. У разі виявлення таких знахідок слід негайно повідомляти рятувальникам за номером 101 або до поліції за номером 102.

На місці працюють групи піротехнічної служби. Як повідомили в МВС, поліція обмежила доступ до потенційно небезпечної території.

– Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських, — зазначили у відомстві.

Обстріл України у ніч на 1 травня

Минулої ночі армія РФ здійснила масштабну атаку дронами на територію України.

На Київщині зафіксовано пошкодження у трьох районах.

Жертв та уражень критичної інфраструктури не зафіксовано, однак уламки збитих безпілотників завдали шкоди.

За інформацією Повітряних сил, українська ППО знищила 74 ворожі дрони, ще 68 зникли з радарів.

Усього російські війська випустили по Україні 5 ракет типу Іскандер-М та 170 ударних безпілотників і дронів-імітацій.

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