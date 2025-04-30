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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Києві 1 травня: росіяни запустили дрони для атаки на столицю

Атака дронів на Київ 12 квітня 2025
Фото: ДСНС

Російські війська намагалися атакувати Київ у ніч проти 1 травня, тому жителі та гості столиці могли чути потужні вибухи.

Вибухи у Києві у ніч проти 1 травня – які наслідки

Сили протиповітряної оборони (ППО) працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом, підтвердила міська військова адміністрація.

З цієї причини могли лунали потужні вибухи у Києві вночі сьогодні, 1 травня.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про зафіксовані ворожі ударні БпЛА у напрямку столиці України.

Київ на карті

Київ на карті. Фото: Google Maps

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, під столицею також працювали сили ППО по ворожих дронах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Київ, Київська область
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