Вибухи у Києві 1 травня: росіяни запустили дрони для атаки на столицю

Російські війська намагалися атакувати Київ у ніч проти 1 травня, тому жителі та гості столиці могли чути потужні вибухи.

Вибухи у Києві у ніч проти 1 травня – які наслідки

Сили протиповітряної оборони (ППО) працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом, підтвердила міська військова адміністрація.

З цієї причини могли лунали потужні вибухи у Києві вночі сьогодні, 1 травня.

Зараз дивляться

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про зафіксовані ворожі ударні БпЛА у напрямку столиці України.

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, під столицею також працювали сили ППО по ворожих дронах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.