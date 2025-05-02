РФ завдала авіаудару по Донеччині: загинула жінка, є поранені
У результаті чергової атаки російських військ на Донеччину 2 травня щонайменше одна людина загинула, ще троє дістали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Обстріл Донеччини 2 травня
Близько полудня ворог скинув авіабомбу на село Клинове, що належить до Костянтинівської громади.
Внаслідок удару загинула 66-річна жінка, а також було пошкоджено житловий будинок.
Також під вогнем опинилася Костянтинівка — окупанти обстріляли місто з артилерії.
Двоє людей дістали поранення. Відомо про пошкодження житлового будинку, магазину, кав’ярні, аптеки, двох промислових будівель та чотирьох об’єктів інфраструктури.
Ще один постраждалий зафіксований у Покровську — людина дістала поранення внаслідок обстрілу.
Місцева влада закликає мешканців області не зволікати з евакуацією: залишатися на Донеччині нині надзвичайно небезпечно.
Нагадаємо, 1 травня російські окупанти завдали дронового удару по Запоріжжю . Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 29 людей.
Фото: Донецька ОВА