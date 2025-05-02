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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ завдала авіаудару по Донеччині: загинула жінка, є поранені

Рятувальники ДСНС
Фото: ДСНС

У результаті чергової атаки російських військ на Донеччину 2 травня щонайменше одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Обстріл Донеччини 2 травня

Близько полудня ворог скинув авіабомбу на село Клинове, що належить до Костянтинівської громади.

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Внаслідок удару загинула 66-річна жінка, а також було пошкоджено житловий будинок.

Також під вогнем опинилася Костянтинівка — окупанти обстріляли місто з артилерії.

Двоє людей дістали поранення. Відомо про пошкодження житлового будинку, магазину, кав’ярні, аптеки, двох промислових будівель та чотирьох об’єктів інфраструктури.

обстріл Дорнеччини

Фото: Донецька ОВА

Ще один постраждалий зафіксований у Покровську — людина дістала поранення внаслідок обстрілу.

Місцева влада закликає мешканців області не зволікати з евакуацією: залишатися на Донеччині нині надзвичайно небезпечно.

Нагадаємо, 1 травня російські окупанти завдали дронового удару по Запоріжжю . Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 29 людей.

Фото: Донецька ОВА

Війна в Україні, Донецька область, обстріл
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