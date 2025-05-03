Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Пояснюємо
Чи потрібно вмикати фари вдень у місті і коли це обов’язково
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака на Запоріжжя 1 травня: кількість постраждалих знову зросла, двоє – у важкому стані

Атака на Запоріжжя 1 травня 2025

Другу добу продовжує зростати кількість постраждалих після атаки на Запоріжжя вночі проти 2 травня.

Атака на Запоріжжя 1 травня: що відомо

Усього за 15 хвилин, із 22:05 до 22:20, поки тривала масована атака на Запоріжжя 1 травня, російські війська завдали щонайменше 10 ударів безпілотниками.

У місті пошкоджено 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі, університет.

Зараз дивляться

Також зруйновано приміщення Запорізького електровозоремонтного заводу (ЗЕРЗ).

Локомотиворемонтний завод у Запоріжжі, зауважили в Укрзалізниці, – це суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

Пожежу там не могли вгамувати до ранку 2 травня.

На щастя, черговий персонал підприємства перебував в укритті, тому поранених чи загиблих серед працівників немає.

Однак кількість поранених через інші удари під час тієї атаки на Запоріжжя, яких ще опівдні 2 травня було 31, до ранку 3 травня вже зросла до 33. Двоє серед травмованих – діти.

Переважно постраждалі дістали мінно-вибухові травми, переломи та опіки.

У лікарні залишається шестеро осіб.

Двоє – у важкому стані, четверо – у стані середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
РФ атакувала Україну балістикою та 183 дронами: скільки цілей знищено
Обстріл дронами та ракетами

Джерело: Іван Федоров, Укрзалізниця

Фото: Запорізька ОВА

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Запоріжжя, обстріл, Російська агресія, Укрзалізниця
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь