Атака на Запоріжжя 1 травня: кількість постраждалих знову зросла, двоє – у важкому стані

Другу добу продовжує зростати кількість постраждалих після атаки на Запоріжжя вночі проти 2 травня.

Атака на Запоріжжя 1 травня: що відомо

Усього за 15 хвилин, із 22:05 до 22:20, поки тривала масована атака на Запоріжжя 1 травня, російські війська завдали щонайменше 10 ударів безпілотниками.

У місті пошкоджено 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі, університет.

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Також зруйновано приміщення Запорізького електровозоремонтного заводу (ЗЕРЗ).

Локомотиворемонтний завод у Запоріжжі, зауважили в Укрзалізниці, – це суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

Пожежу там не могли вгамувати до ранку 2 травня.

На щастя, черговий персонал підприємства перебував в укритті, тому поранених чи загиблих серед працівників немає.

Однак кількість поранених через інші удари під час тієї атаки на Запоріжжя, яких ще опівдні 2 травня було 31, до ранку 3 травня вже зросла до 33. Двоє серед травмованих – діти.

Переважно постраждалі дістали мінно-вибухові травми, переломи та опіки.

У лікарні залишається шестеро осіб.

Двоє – у важкому стані, четверо – у стані середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Іван Федоров, Укрзалізниця

Фото: Запорізька ОВА

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