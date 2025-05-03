Атака на Запоріжжя 1 травня: кількість постраждалих знову зросла, двоє – у важкому стані
Другу добу продовжує зростати кількість постраждалих після атаки на Запоріжжя вночі проти 2 травня.
Атака на Запоріжжя 1 травня: що відомо
Усього за 15 хвилин, із 22:05 до 22:20, поки тривала масована атака на Запоріжжя 1 травня, російські війська завдали щонайменше 10 ударів безпілотниками.
У місті пошкоджено 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі, університет.
Також зруйновано приміщення Запорізького електровозоремонтного заводу (ЗЕРЗ).
Локомотиворемонтний завод у Запоріжжі, зауважили в Укрзалізниці, – це суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.
Пожежу там не могли вгамувати до ранку 2 травня.
На щастя, черговий персонал підприємства перебував в укритті, тому поранених чи загиблих серед працівників немає.
Однак кількість поранених через інші удари під час тієї атаки на Запоріжжя, яких ще опівдні 2 травня було 31, до ранку 3 травня вже зросла до 33. Двоє серед травмованих – діти.
Переважно постраждалі дістали мінно-вибухові травми, переломи та опіки.
У лікарні залишається шестеро осіб.
Двоє – у важкому стані, четверо – у стані середньої важкості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Іван Федоров, Укрзалізниця
Фото: Запорізька ОВА