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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни скинули на прифронтовий Оріхів вісім КАБів, є поранені

Вибухи в Оріхові 4 травня 2025: що відомо

Російські окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по прифронтовому місту Оріхів, що у Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Оріхову

За словами Івана Федорова, щонайменше вісім ворожих КАБів атакували місто. Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки. Станом на зараз відомо про двох поранених.

Зараз дивляться

Наслідки атаки встановлюються.

Вибухи в Оріхові 4 травня 2025: що відомо Фото 1

Фото: Запорізька ОВА

Оріхів на карті

Через місто Оріхів проходить дорога до Запоріжжя.

Вибухи в Оріхові 4 травня 2025: що відомо Фото 2

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Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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