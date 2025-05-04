Росіяни скинули на прифронтовий Оріхів вісім КАБів, є поранені

Російські окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по прифронтовому місту Оріхів, що у Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Оріхову

За словами Івана Федорова, щонайменше вісім ворожих КАБів атакували місто. Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки. Станом на зараз відомо про двох поранених.

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Наслідки атаки встановлюються.

Оріхів на карті

Через місто Оріхів проходить дорога до Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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