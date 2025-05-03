Вибухи у Києві 4 травня: росіяни атакували столицю дронами

Вночі 4 травня у Києві під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Вибухи в Києві: що відомо

У ніч на 4 травня в столиці пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів з північного напрямку.

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– Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом, – зазначається в КМВА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередньою інформацією, падіння уламків російських безпілотників було зафіксовано одразу в трьох районах столиці – Оболонському, Шевченківському та Святошинському.

– В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля. Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку, – згодом додав він.

За словами Ткаченка, у Святошинському районі через падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа трьох приватних будинках. Водночас в Оболонському районі, за іншою адресою, загорілися сім автомобілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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