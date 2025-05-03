Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Пояснюємо
Чи потрібно вмикати фари вдень у місті і коли це обов’язково
Страшний досвід: король Чарльз III висловився про свій діагноз раку
Лавров заявив, що Росія не передасть ЗАЕС під контроль США та України
Терміново
Терміново
Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Вибухи у Києві 4 травня: росіяни атакували столицю дронами

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 4 травня у Києві під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Вибухи в Києві: що відомо

У ніч на 4 травня в столиці пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів з північного напрямку.

Зараз дивляться

– Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом, – зазначається в КМВА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередньою інформацією, падіння уламків російських безпілотників було зафіксовано одразу в трьох районах столиці – Оболонському, Шевченківському та Святошинському.

– В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля. Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку, – згодом додав він.

За словами Ткаченка, у Святошинському районі через падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа трьох приватних будинках. Водночас в Оболонському районі, за іншою адресою, загорілися сім автомобілів.

Київська область на карті

Фото: Google Maps

Читайте також
Вибухи у Запоріжжі: ОВА попереджала про загрозу балістики
Обстріл Запоріжжя 18 січня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Київ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь