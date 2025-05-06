Обстріл Краматорська: РФ завдала 7 ударів по місту, є загиблий та поранені

Одна людина загинула та двоє дістали поранення під час обстрілу Краматорська 6 травня.

Обстріл Краматорська 6 травня: що відомо

Під час обстрілу Краматорська 6 травня російські війська завдали сімох ударів.

Ворожі удари, за попередніми даними начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, прийшлися по промисловій зоні.

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Невдовзі стало відомо, що ворожий обстріл Краматорська забрав життя однієї людини.

Ще дві особи зазнали поранень.

Один із поранених, зазначають у міськраді, перебуває у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Краматорська міська рада

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