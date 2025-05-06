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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл Краматорська: РФ завдала 7 ударів по місту, є загиблий та поранені

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Фото: Getty Images

Одна людина загинула та двоє дістали поранення під час обстрілу Краматорська 6 травня.

Обстріл Краматорська 6 травня: що відомо

Під час обстрілу Краматорська 6 травня російські війська завдали сімох ударів.

Ворожі удари, за попередніми даними начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, прийшлися по промисловій зоні.

Зараз дивляться

Невдовзі стало відомо, що ворожий обстріл Краматорська забрав життя однієї людини.

Ще дві особи зазнали поранень.

Один із поранених, зазначають у міськраді, перебуває у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Краматорська міська рада

Війна в Україні, Краматорськ, обстріл, Російська агресія
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