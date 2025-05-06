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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Донецькій області росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ

Росіяни розстріляли трьох військових ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора

У Донецькій області російські окупанти розстріляли трьох полонених військових ЗСУ поблизу села Новопіль Волноваського району.

Розстріл трьох українських військових у Донецькій області

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, 3 травня троє українських воїнів виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської територіальної громади Волноваського району.

За оперативними даними, під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатися у російський полон.

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– Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї, – йдеться у повідомленні.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, заявили в Офісі генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними Офісу генпрокурора, зараз тривають невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до вбивства трьох українських воїнів у Донецькій області.

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Війна в Україні, Вбивство, Донецька область, полонені, українські військові
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