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У Шостці на Сумщині пролунали вибухи: що відомо
У Шостці, що на Сумщині, було чути звук вибуху.
Про це повідомляють читачі Суспільного.
Наразі подробиць немає. Стежимо за ситуацією.
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Вибухи у Шостці на Сумщині 9 травня 2025 року
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