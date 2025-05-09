У Шостці на Сумщині пролунали вибухи: що відомо

У Шостці, що на Сумщині, було чути звук вибуху.

Про це повідомляють читачі Суспільного.

Наразі подробиць немає. Стежимо за ситуацією.

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Вибухи у Шостці на Сумщині 9 травня 2025 року

У Повітряних силах ЗСУ незадовго до того, як у Шостці пролунали вибухи, поперджали про ракетну небезпеку для Сумської та Чернігівської областей.

Про наслідки російської атаки, а саме чи є постраждалі та руйнування, поки що нічого не відомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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