Окупанти скинули три КАБи на село на Куп’янщині: загинули літні люди

У результаті ворожого авіаційного удару по населеному пункту Нечволодівка, що в Куп’янському районі Харківської області, загинули двоє цивільних – 80-річний чоловік та 70-річна жінка.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами очільника ОВА, удари по селу були завдані трьома керованими авіабомбами (КАБ), які призвели до серйозних руйнувань та численних жертв серед мирного населення.

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– Загинули чоловік 80 років та жінка 70 років. Її тіло рятувальники дістали з-під уламків зруйнованого приватного будинку, – заявив Синєгубов.

Серед постраждалих – 88-річна жінка, 69-річний чоловік, а також жінки віком 67 та 83 роки. Усі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці працюють медики, які надають постраждалим необхідну висококваліфіковану допомогу.

Нагадаємо, вночі 4 травня російська армія завдала авіаударів по житлових районах міста Куп’янськ, що на Харківщині. У результаті влучань по цивільній інфраструктурі виникли масштабні пожежі та були зруйновані житлові будинки і торговельні об’єкти.

Загорілися чотири приватні оселі. Внаслідок авіаударів отримали тілесні ушкодження троє жінок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 175-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Синєгубов

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