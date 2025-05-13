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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Організували катівню у Вовчанську: про підозру повідомили двом наглядачам

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Оперативники Національної поліції України разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували двох чоловіків, які були наглядачами катівні на Харківщині.

Повідомлено про підозру двом наглядачам катівні на Харківщині

Наглядачами катівні виявилися чоловіки 1991 та 1993 років народження.

Вони є членами незаконних збройних формувань “Л/ДНР”, брали участь у злочинній війні проти України та організували катівню на території Вовчанського агрегатного заводу під час окупації міста.

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Зазначається, що до цієї катівні привозили людей, які підтримували українську владу. Їх там жорстоко катували: били, залякували, здійснювали психологічний тиск.

Чоловіки охороняли незаконно захоплених українців і змушували їх виконувати фізичну роботу на користь окупантів.

наглядачі катівні на Харківщині

Фото: ГУР

– Обом вертухаям, учасникам незаконних збройних формувань, інкримінують вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 та ч. 1 ст. 28 Кримінального кодексу України, – повідомили в ГУР.

За скоєний злочин чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

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Джерело: ГУР, Нацполіція
Війна в Україні, ГУР, Нацполіція, Розвідка
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