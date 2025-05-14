У Києві 14-річна школярка випала з вікна третього поверху: що відомо
У Києві 14-річна школярка потрапила до лікарні після того, як випала з вікна третього поверху школи у Дніпровському районі столиці.
Інцидент стався вчора, наразі дівчина отримує медичну допомогу.
Третій нещасний випадок за тиждень
На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють обставини нещасного випадку.
Правоохоронці спілкуються з адміністрацією навчального закладу та збирають свідчення від учнів і вчителів.
Всіх, хто має інформацію щодо причин падіння школярки, закликають звертатися до фахівців, які розслідують деталі справи.
За офіційними даними, це вже третій випадок за тиждень.
У вівторок внаслідок падіння з вікна на вулиці Олени Теліги загинула жінка, а у понеділок на Позняках випав з багатоповерхівки 20-річний хлопець.
Джерело: Поліція Києва