У Києві 14-річна школярка випала з вікна третього поверху: що відомо

У Києві 14-річна школярка потрапила до лікарні після того, як випала з вікна третього поверху школи у Дніпровському районі столиці.

Інцидент стався вчора, наразі дівчина отримує медичну допомогу.

Третій нещасний випадок за тиждень

На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють обставини нещасного випадку.

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Правоохоронці спілкуються з адміністрацією навчального закладу та збирають свідчення від учнів і вчителів.

Всіх, хто має інформацію щодо причин падіння школярки, закликають звертатися до фахівців, які розслідують деталі справи.

За офіційними даними, це вже третій випадок за тиждень.

У вівторок внаслідок падіння з вікна на вулиці Олени Теліги загинула жінка, а у понеділок на Позняках випав з багатоповерхівки 20-річний хлопець.

Джерело: Поліція Києва

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