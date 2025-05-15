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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Пʼяний мешканець готелю у Києві вчинив стрілянину: йому загрожує 7 років в’язниці

Стрілянина у готелі Києва
Фото: Нацполіція

26-річному жителю Хмельницької області оголошено підозру через стрілянину в одному з готелів у Святошинському районі Києва, вчинену ним вранці 14 травня у стані алкогольного спʼяніння.

Стрілянина у київському готелі 14 травня: зловмиснику оголошено підозру

Слідчі вручили підозру 26-річному жителю Хмельницької області, який напередодні близько 07:30  стріляв із вогнепальної зброї в готелі у Святошинському районі столиці.

Поліція вчора затримала стрільця, який приїхав до Києва по роботі та зупинився у готелі.

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Правоохоронці з’ясували, що мешканець закладу ще напередодні ввечері поводив себе зухвало, а під ранок 14 травня, перебаваючи у своєму у номері в стані алкогольного спʼяніння, зробив постріл з вогнепальної зброї.

На щастя, ніхто внаслідок стрілянини не постраждав.

У чоловіка вилучили зареєстровану на нього зброю та набої до неї для проведення експертизи.

Підозру оголошено за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), за якою затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція
Готель, Київ, Стрілянина, Хмельницька область, Хуліганство
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