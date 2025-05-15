Пʼяний мешканець готелю у Києві вчинив стрілянину: йому загрожує 7 років в’язниці
26-річному жителю Хмельницької області оголошено підозру через стрілянину в одному з готелів у Святошинському районі Києва, вчинену ним вранці 14 травня у стані алкогольного спʼяніння.
Стрілянина у київському готелі 14 травня: зловмиснику оголошено підозру
Слідчі вручили підозру 26-річному жителю Хмельницької області, який напередодні близько 07:30 стріляв із вогнепальної зброї в готелі у Святошинському районі столиці.
Поліція вчора затримала стрільця, який приїхав до Києва по роботі та зупинився у готелі.
Правоохоронці з’ясували, що мешканець закладу ще напередодні ввечері поводив себе зухвало, а під ранок 14 травня, перебаваючи у своєму у номері в стані алкогольного спʼяніння, зробив постріл з вогнепальної зброї.
На щастя, ніхто внаслідок стрілянини не постраждав.
У чоловіка вилучили зареєстровану на нього зброю та набої до неї для проведення експертизи.
Підозру оголошено за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), за якою затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.