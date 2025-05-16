Двоє загиблих і троє поранених: ворог обстріляв з БпЛА Костянтинівку

Сьогодні, 16 травня, ворог ударив по Костянтинівці Донецької області, використавши БпЛА Молния-1. Серед мирних жителів – двоє вбитих і троє поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомили співробітники Донецької обласної прокуратури.

– За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України), – ідеться в повідомленні.

Жертви серед мирного населення

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, внаслідок ворожого удару зазнав поранень, несумісних із життям, 55-річний чоловік, що перебував за кермом свого автомобіля. Також загинув чоловік 57 років, який перебував біля укриття.

Крім того, постраждали двоє містянок віком 53 і 72 роки. У них діагностовано осколкові поранення, опіки та мінно-вибухову травму.

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Ще один удар

Повідомляється також, що об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. Унаслідок атаки 72-річна жінка, яка перебувала на ринку, дістала мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Постраждалим надано медичну допомогу, усіх доправлено в лікарню, додали в прокуратурі.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

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