РФ обстріляла працівників МВА у Херсоні: у момент атаки вантажили гумдопомогу

Троє працівників Херсонської міської військової адміністрації потрапили під ворожий обстріл 16 травня.

Обстріл Херсону: що відомо

Під час обстрілу Херсону під ворожий удар потрапили троє соціальних працівників Херсонської МВА, які саме завантажували гуманітарну допомогу для облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності.

Службове авто зазнало руйнувань, водій дістав поранення.

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Постраждалого поки не можуть відвезти до лікарні, оскільки обстріл Херсону триває.

Пораненого відвезуть до медзакладу, щойно покращиться безпекова ситуація.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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